Solitaire du Figaro : 3e sacre pour Beyou

Jérémie Beyou remporte la 4e étape de la Solitaire du Figaro 2014 et termine également premier au classement général, en franchissant la ligne à 11h20 et 50 secondes... C'est la troisième victoire pour le skipper de Maître Coq, après 2011 et 2005. Il égale ainsi Jean Le Cam, Michel Desjoyeaux et Philippe Poupon, également vainqueurs à trois reprises dans cette course en solitaire.

Arrivé en 3e position lors de cette dernière étape, Corentin Douguet est second de la Solitaire. Sur le podium on retrouve un normand, le Havrais Charlie Dalin.

Des Bas-Normands déçus

Cette 45e édition aura été épuisante pour les skippers, tant par la longueur des étapes que par les variétés de conditions météorologiques, sans oublier les casses et avaries, qui n'ont pas épargné les Bas-Normands. Vainqueur de la première étape, le Cherbourgeois Alexis Loison termine finalement 9e, à la même place qu'en 2013. Il souhaite oublier sa dernière étape qui le place 29e.

Fabien Delahaye, de Caen, est 30e au général. Une place qui ne reflète pas ses performances lors des étapes, mais qui s'explique par son abandon de la 3e manche qui lui a plombé le moral pour la dernière étape.

Nicolas Jossier le Granvillais n'est pas satisfait du dernier round non plus, il termine 27e, et est 21e au général.

Enfin Claire Pruvot et Joan Ahrweiller ont été contraints d'abandonner la course lors de la troisième étape. Ce dernier indique d'ailleurs qu'il va mettre la Solitaire de côté pendant quelques temps, son contrat avec la Région Basse-Normandie touche d'ailleurs à sa fin.

