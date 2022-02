76540. Rouen : Trois interpellations, un véhicule volé

Il est 3h du matin ce mardi 1er juillet lorsque la brigade canine patrouille rue Couperin, dans les Hauts de Rouen. C'est alors qu'ils aperçoivent une 205 avec trois individus à son bord. Ils surprennent le conducteur griller un stop. A la vue des policiers, le conducteurs freine avec le frein à main, entrainant un demi-tour du véhicule.

Il s'enfuit alors, traversant pelouses et buissons. Des renforts de la Brigade Anti-Criminalité sont alors demandés. Quelques instants plus tard, les policiers aperçoivent deux individus qui sortent du bois de la Grand-Mare. Ils procèdent à leur contrôle lorsqu'ils distinguent un troisième, portant un tee-shirt blanc et correspondant au signalement du conducteur de la 205.

S'ensuit une course poursuite entre le jeune et les policiers. Lorsque ces derniers parviennent à le rejoindre, le jeune est à côté de la 205 accidentée. Les trois sont interpellés.

Les fils de la voiture étant dénudés, il apparaît clairement aux policiers qu'il s'agit d'un véhicule volé. Le propriétaire n'avait pas encore déclaré le vol de son véhicule.

Les trois ont été placés en garde à vue.