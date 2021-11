L'actu des jeux vidéos c'est Génération Gamer à 20h15

Capcom annonce "Devil May Cry 5"

L'éditeur japonais Capcom a annoncé le développement d'un cinquième volet à sa série d'action Devil May Cry lors du Tokyo Game Show à travers un trailer de deux minutes. Baptisé DmC, l'opus serait un reboot de la franchise, à en croire les premières images révélant le héros Dante plus jeune que d'ordinaire. Développé par Ninja Theory pour la Xbox 360 et la PS3, le retour du chasseur de démons n'a pas encore été daté.

"The Last Guardian" de Sony arrivera pour Noël 2011

Sony prévoit de sortir sur sa PS3 le jeu d'action et d'aventure The Last Guardian pour Noël 2011. Pour faire patienter les joueurs, le constructeur japonais a annoncé pour le printemps prochain la réédition de deux titres cultes du studio Team Ico, Shadow of the Colossus et ICO. Adaptés aux capacités techniques de la PS3, les jeux seront disponibles dans un même coffret et compatibles avec la 3D.

"Epic Mickey" sera prêt pour le 25 novembre

Epic Mickey, jeu qui plongera la célèbre souris de Disney dans un univers sombre et apocalyptique, sortira le 25 novembre prochain en France, a annoncé Disney Interactive Studios. Dans cet opus exclusif à la Wii de Nintendo, Mickey devra remettre de la couleur dans un monde noirci par Oswald le lapin chanceux, jaloux du succès du héros de Walt Disney.