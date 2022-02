Us Avranches : reprise vendredi.

Richard Déziré et ses joueurs reprendront ce vendredi 4 juillet du côté du stade René Fenouillère. Il prépareront pendant un peu plus d'un mois leur retour en National. Une préparation ponctuée par 5 matchs amicaux contre Brest, Pontivy, Quevilly, Les herbiers et Cherbourg.