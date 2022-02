Sortir en région : mardi 1er juillet

Ce week-end, c'est la fête du nautisme dans toute la France. Grandcamp Maisy participe à l'événement.

Rendez-vous dimanche de 10h à 19h à Grandcamp Maisy pour en profiter (fin des activités à 18h).





Ce week-end, c'est le championnat de France junior de motocross à Rauville la place organisé par le Moto club du val d'ouve. Les meilleurs pilotes de 13-17 ans, les meilleurs de France se réunissent ce samedi et ce dimanche avec Tendance Ouest. A côté de cette épreuve phare il y aura aussi Un championnat de normandie 85 cc + 3 trophées : gaz bike, veterans et quads des courses nationales a. Rendez-vous samedi et dimanche dès 8h30.



L’Association des Amis de Saint Céneri organise un concours photo du 1er juillet au 31 août 2014

Vous y vivez, vous le visitez souvent, vous n'êtes que de passage, mais vous aimez Saint Ceneri le gérei, alors faîtes nous partager votre Saint Céneri en faisant parvenir 3 clichés papier maximum au format A4. Le sujet est au choix, montrez-nous ce qui vous touche et qui fait que vous venez ou reviendriez avec plaisir... (Insolite, paysage, architecture, faune, flore…) Les oeuvres seront exposées du 15 juillet au 31 août à l'église et seront présentées aux Journées Européennes du Patrimoine 2014. Le jury, présidé par Christian Malézieux, et composé de photographes professionnels décernera les 3 prix au début du mois de septembre.

1er Prix : une oeuvre de Bob Moulin

2ème Prix : une oeuvre de Christian Malézieux

3ème Prix : une oeuvre de Christian Malézieux

Renseignements et inscription au Point Info de Saint Céneri et sur amisdesaintceneri.com