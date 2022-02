76540. Rouen : le fromage AOP star des concerts de la Région ?

Les fromages normands Appellation d'Origine Protégée stars des concerts de la Région ? En tout cas, les produits laitiers qui font la fierté de la région seront présent au coeur du village installé à l'occasion des concerts. Des animations culinaires et dégustations du Pont l'Evêque, du Camember, du Neufchâtel et du Livarot seront organisée pour des festivaliers qui ne manqueront pas d'avoir un creux après s'être déchaînés devant les concerts de Metronomy, Ayo, Skip The Use, Martin Garrix ou Gaëtan Roussel.

Ces animations culinaires sont organisées du vendredi 4 au dimanche 6 juillet.