Concerts de la région : le réseau Astuce assure notre retour

Jeudi 3 juillet : circulation des Métro et Teor jusqu’à minuit

Vendredi 4 juillet : circulation des Métro jusqu’à 2h et Teor jusqu’à 1h45

Samedi 5 juillet : circulation des Métro et Teor jusqu’à minuit

Dimanche 6 juillet : circulation des Métro et Teor jusqu’à minuit

A partir de 19h30, il y aura plus de métro et de Teor.

1 rame de métro toutes les 6 minutes entre les stations Boulingrin et Saint-Sever

1 Teor toutes les 3 à 4 minutes entre les stations Saint-Hilaire et Mont-Riboudet Kindarena

Nous vous rappelons les différents groupes qui se produiront sur la presqu'île de Waddington :

Jeudi 3 juillet : Metronomy

Vendredi 4 juillet : Skip The Use puis Martin Garrix

Samedi 5 juillet : Texas

Dimanche 6 juillet : Ayo puis Gaëtan Roussel