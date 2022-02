La préfecture de l'Orne en 25ème position au classement de l'accueil de l'Etat

Ce classement a été effectué par TNS-Sofres, sur toute la France. L’évaluation a été réalisée en mars et avril et s’est appuyée sur un ensemble d’enquêtes et de visites mystères : visites aux guichets par des évaluateurs anonymes, appels téléphoniques, envois de courriers et de courriels, analyse du site internet de l’État dans l’Orne.

L’objectif de ces démarches qualité est d’offrir un accueil et des services performants aux usagers, alors que la préfecture ornaise tient de nombreux engagements sur la facilitation de l’accès de ses services, le confort des espaces d’accueil, la courtoisie et l’efficacité, l’envoi des réponses dans les délais annoncés, la mise à jour du site internet, la réalisation d’enquêtes satisfaction.