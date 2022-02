76540. Rouen : L'Historial Jeanne d'Arc comme vous y étiez

L'Historial Jeanne d'Arc sera entièrement dédié à l'icône haut-normande brûlée à Rouen le 30 mai 1431. La restauration du palais de l'Archevêché où sera abrité l'Historal a commencé en septembre 2013 et devrait s'achever cet automne. L'installation de la muséographie (mobilier, multimédia, services d'accueil du public) se fera dans la foulée. La partie muséographie est pris en charge par l'Agence Clémence Farrel, designer et scénographe. Le réalisateur rouennais Olivier Brunet etravaillera sur les vidéos projetées pendant les visites guidées. L'Historial coûtera en totu 10,6 millions d'euros, entre la restauration du palais de l'Archevêché et les travaux de muséographie de l'Historial.

Les visites guidées se feront par groupe de 25 personnes maximum. Elles traverseront 15 espaces qui retraceront les grandes lignes de la vie de Jeanne d'Arc - sans que celle-ci ne soit représentée - et interrogeront le mythe Jeanne d'Arc et la récupération de son image depuis des siècles. Juvénal des Ursins, ecclésiastique et juriste qui fut le maître d'oeuvre du procès de réhabilitation de 1456, se fera le narrateur posthume de votre expérience. Notre visite guidée.

La crypte romane

La visite commence par une descente dans une crypte romane. Au coeur de la crypte, un livre animé sera projeté sur une vitrine centrale. il symbolise le manuscrit du procès de Jeanne d'Arc. Juvénal des Ursins apparaît en vidéoprojection, en relief et en 3D sur les panneaux de verre. Il plante le décor dans lequel est née Jeanne d'Arc.

La crypte gothique

C'est une salle de spectacle. Les visiteurs, installés sur des bancs, assistent à une projection sur les murs, le sol et le plafond de la salle. Les vidéos raconteront l'enfance de l'héroïne.

La cuisine

Cette salle retrace le moment où Jeanne d'Arc rencontre le roi à Chinon. Des vidéos sont projetées dans les arches des cheminées de la cuisine. Le visiteur arrive ensuite dans l'ancienne bibliothèque de l'archevêque. Dans cette salle est racontée la bataille d'Orléans de 1428, bataille après laquelle Jeanne d'Arc sera surnommée La Pucelle d'Orléans.

Le grand comble

C'est le clou du spectacle. Quand le visiteur arrive dans cette grande salle qui surplombe Rouen, toutes les fênetres sont closes. Des panneaux de verres servant aux rétroprojections sont installés partout. Le visiteur suit, toujours en vidéo, la fin de Jeanne d'Arc, de sa volonté de chasser les Anglais à sa capture et à son procès en réhabilitation 25 ans après sa mort. Les fenêtres s'ouvrent alors et le visiteur pass de l'archevêché moyen-âgeux au Rouen d'aujourd'hui.

La Mythothèque

Après une courte conclusion donnée par notre narrateur en 3D Juvénal des Ursins, le visiteur est invité dans la Mythothèque. Le parcours cesse d'être guidé et nous arrivons dans des salles dédiées au mythe Jeanne d'Arc. L'héroïne a été récupérée, tout comme son histoire. Il convient donc de faire le point sur ce mythe.

Point amusant, une salle entière est consacrée aux produits dérivés inspirés par Jeanne d'Arc : affiches de films, boîtes de camembert, figurines sont exposés.