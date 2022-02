Les beaux jours des mécanos de 44

Lui ? C’est Matthieu Dumias, le patron du “Military Classic Vehicles”, à Catz près de Carentan (Manche). Depuis maintenant sept ans, ce dernier, bouille d’ado un brin taiseux et fines lunettes sur le nez, s’est fait un nom chez les fous de “Militaria’’, les passionnés d’engins de la Seconde Guerre mondiale, de la traditionnelle Jeep Willis au char Sherman en passant par toutes sortes de véhicules verts kaki qu’il restaure et bichonne. Son garage est l’un des seuls de ce type en France.



70e : la casse du 6 juin !



A raison d’une dizaine de véhicules minimum entièrement restaurés par an, il en est à une bonne centaine d’engins passés entre ses mains d’experts depuis qu’il a ouvert son garage. Son plus beau souvenir ? “J’en ai plein. C’est lorsqu’on voit le propriétaire d’un véhicule qu’on a rénové, tout heureux de se mettre au volant qu’on est sans doute le plus fier. C’est l’aboutissement d’un très long travail’’.



Le budget moyen d’une restauration de Jeep tourne autour de 15 000 euros, un travail d’orfèvre long de 150 heures. Beaucoup plus quand il s’agit d’engins plus sophistiqués, les Dodge ou les Half Track, les fameuses autochenilles. Et avec le 70e anniversaire du D-Day, le mécano de 44 s’attendait à en voir “débarquer’’ des engins dont il faudrait revoir les pistons et les câbles de frein en urgence, commémorations et reconstitutions obligent. “J’ai une vingtaine de véhicules en cours... C’est la case du 6 juin !”

