Collection : les milliers de voitures d’Alain

Des milliers de voitures miniatures, préservées dans de gigantesques vitrines, à l’abri du soleil et des autres attaques du temps... Cette oeuvre, c’est celle d’Alain Marie, 69 ans, retraité de l’usine Renault Truck de Blainville-sur-Orne. “C’est un véritable musée”, reconnaît-il, amusé. “J’ai commencé quand j’étais tout petit, en conservant mes jouets”. Les années ont filé. La passion d’Alain Marie n’a pas diminué. En 1956, il assiste au circuit de la prairie de Caen, s’amourache des 24h du Mans jusqu’à ne pas en avoir manqué une seule édition et être aujourd’hui devenu un historien du sport automobile ! L’homme est aussi pilote à ses heures.



Un fils et un gendre tout aussi passionnés



En 1981, Alain Marie fonde le Caen réplique auto-club (CRAC). Avec d’autres passionnés, ils œuvrent à restaurer de vieilles miniatures. “Pour obtenir la bonne couleur de la carrosserie, je me rapproche souvent des écuries”, explique-t-il.

Et la bonne nouvelle, c’est que son fils et son gendre sont tout autant passionnés que lui. Aucun risque donc qu’après lui, son trésor ne soit éparpillé.