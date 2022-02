Rétro Festival : tout le programme, dans le détail, c’est ici !

Samedi 28 juin (9h30/ 18h30)

- 8h30, parades touristiques des collectionneurs au départ de l’Abbaye-aux-Hommes.

- 9h30, arrivée des véhicules à l’hippodrome de Caen.

- 11h, rassemblement à l’Abbaye-aux-Dames puis parades en centre-ville.

- 12h30, inauguration officielle du Rétro 2014 et de l’exposition Mustang.

- 14h30, concours d’état - présentation des véhicules sélectionnés

- 15h, grande vente aux enchères (lire page V)

- 17h30, parade de la Libération dans le centre-ville de Caen

- 19h, rassemblement de la parade sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville



Dimanche 29 juin (9h30/18h30)

- 9h30 - 12h30, circuit de la prairie, démonstrations et exhibitions avec plateaux autos et motos dont le plateau du 50e anniversaire Mustang. Ouverture du circuit avec trois véhicules d’exception : une Ford Mustang Fast Back, une Cobra Daytona et une Ford GT 40.

- 14h, présentation des clubs et amicales. Baptême en véhicules de prestige

- 14h30, circuit de la prairie, démonstrations et exhibitions avec plateaux autos et motos dont le plateau du 50e anniversaire Mustang

- 15h, grande parade du Concours d’élégance en tenues d’époque et grande parade des véhicules de la Libération, concerts et animations spectacles

- 17h, remise des prix du Concours d’élégance, spectacle swing

- 18h, parade générale

- 18h30, fermeture des portes sur le site de l’hippodrome.

Et pendant tout le week-end, ne manquez pas :

les animations, les spectacles, le village des exposants, l’exposition de véhicules de légende, les baptêmes à bord de voiture d’exception, etc.



Pratique. Tarif : 10€ l’entrée/jour ; 15€ le Pass 2 jours. Gratuit jusqu’à douze ans. Ouverture du site du Rétro Festival au public samedi 28 et dimanche 29 juin à partir de 9h30. Fermeture à 18h30. Restauration et buvettes sur place. Stationnement visiteurs au Parc des Expositions. Infos programme : 09 67 12 50 34 ou www.retrofestival.fr.