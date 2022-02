Drôle de surprise pour un homme et une femme habitant Montreuil, en région parisienne. Lundi 23 et mardi 24 juin, la police de Cherbourg s'est présentée à leurs domiciles afin de les arrêter.

Ces deux amis sont soupçonnés d'avoir dévalisé plusieurs enseignes de l'agglomération, en avril dernier. 1800 euros de légo de collection, 4000 euros d'I-Pad, un karcher, des parfums, des scies circulaires... 8000 euros de butin, des objets disparus en 3 jours. C'est d'ailleurs ce qui a conduit les policiers à rapprocher ces différents vols en un seul dossier.

La vidéosurveillance des magasins et l'analyse des appels téléphoniques des suspects ont permis de remonter la piste des voleurs et surtout de découvrir leur mode opératoire pour le moins original... Comme l'explique David Ecourtemer, responsable de l'antenne cherbourgeoise de la surêté départementale :

Vol à l'étalage : ils dissimulaient leur butin dans une poussette... Impossible de lire le son.

Selon les premiers éléments qui ressortent des perquisitions, l'homme et la femme, qui dépendent du RSA, utilisent ces vols pour se faire des revenus plus confortables. Des profils que les policiers rencontrent de plus en plus souvent en ces périodes de crise... Ils devront s'expliquer devant la justice, à Cherbourg, le 9 novembre prochain.