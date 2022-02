100 emplois contre le départ de GDE : l’État doit trancher !

Avant toute chose, les opposant en font un préalable : GDE doit quitter Nonant-le-Pin. Ils en rêvent depuis maintenant 8 mois que dure leur blocus du site d'enfouissement ornais.



Si, et seulement si, GDE abandonne son projet d'enfouissement de déchets automobiles à Nonant, la monde du cheval se mobiliserait pour créer 100 emploi sur Nonant et en faire un site d'excellence : c'est le Pacte de responsabilité qui vient d'être présenté.



Un Conseil pour le développement de la région de Nonant le Pin (CDRNP) a vu le jour, et cette centaine d'emplois serait créée sur 2 projets :



- les professionnels du cheval affirment qu'ils s'engageraient à en créer une cinquantaine dans leurs entreprises;



- et une cinquantaine d'autres emplois le seraient avec la création d'un centre équipole, avec un centre d’entraînement de trotteurs, avec 4 pistes, 200 boxes, mutualisant une dizaine de jeunes professionnels du cheval, qui recherchent actuellement où s'implanter.



Stéphane Meunier, entraîneur :





Cette équipole regrouperait aussi des entreprises : société STC de transport (principale société française de transport de chevaux), centrale d'achat de nourriture du cheval, maréchal ferrant, sellerie, clinique vétérinaire, marchand de matériel, centre de juments nourricières...Louis Baudron, entraîneur :Les opposants mettent cette centaine d'emplois en face des 12 créés par GDE, en affirmant que : « maintenant, l’État doit trancher ! »Eric Puérari, président de l'association Sauvegarde des terres d'élevage :Ce projet représente 6,5 millions d'euros dans les haras, et 7 millions d'investissement pour l'équipole. Il aurait reçu un accord de principe du Conseil Régional de Basse-Normandie. Son prévisionnel de financement a été détaillé ce mercredi soir. Ses porteurs se disent prêts: "dès que l'Etat aura pris sa décision"...