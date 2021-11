L'Engannerie, dans la rue du même nom

En effet, le service y est agréable, le délai d'attente très bref et l'offre de formules importante : entrée ou dessert et plat du jour pour 9,90 euros, entrée ou dessert et plat pour 11 euros, entrée, plat du jour, dessert pour 13,50 euros, plat et café gourmand pour 12,50 euros ... Et à la carte, le choix est aussi varié : des entrés à 4 euros (pain de poissons, tomate mozzarella, tartare de crevettes et de saumon ...), des plats à 9 euros (tartine espagnole, pièce de boeuf, salade du soleil ...) et des desserts pour 4 euros (tarte maison ou duo de crèmes brûlées ...). Personnellement, j'ai choisi en entrée un brick de camembert servie avec de l'andouille et des pommes, finement grillées.



Un cadre agréable

Pour la suite, après hésitation avec le plat du jour (une cassolette de poissons, sauce aurore), je commande finalement un émincé de volaille accompagné de pommes parisiennes. Avec un soda, la note est de 12,40 €. Un prix somme toute raisonnable pour un déjeuner dans un cadre sympathique : les murs couleurs taupe, agrémentés de volets intérieurs blanc cassé, et l'espacement entre les tables, rendent ce restaurant agréable.

Pratique. 15 rue de l'Engannerie. Tél.02 31 86 64 05.



