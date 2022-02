Un nouveau dispositif multimédia sur une tablette numérique géante est installé au musée de la Libération et est accessible gratuitement du 25 au 27 juin. L'occasion de vivre en son et en images la Libération de la ville.



Ce 26 juin, à 10h10, participez aux cérémonies commémoratives avec les petites-filles du général Collins au jardin public, en présence du maire, de associations patriotiques et de nombreuses écoles. Dans la journée, visitez la Belle-Poule, qui avait rejoint les forces françaises libres, et le patrouilleur Flamant. A 18h30, participez à la conférence Le Prix de la Liberté sur le thème "De la liesse au défoulement : la justice de l'épuration à Cherbourg", avec Michel Boivin, dans les Salons de l'hôtel de ville.



Le soir, habillez-vous comme en 1944 et venez prendre part à un bal de la Libération à 21h sur la place centrale suivi par un feu d'artifice à 23h au port de l'Epi.



Par ailleurs, du 6 juin au 29 août, l'office de tourisme et la ville vous proposent des visites guidées pour découvrir la ville pendant la libération. Et retrouvez dans les rues de la ville les images de François Dourlen associant passé et présent.



Ecoutez, Catherine Gentile, Adjointe à la culture à la Mairie de Cherbourg.

70 ans après, Cherbourg fête sa libération Impossible de lire le son.

Ce jeudi 26 juin de 12h00 à 13h00, émission spéciale sur Tendance Ouest, en direct de la goélette Belle Poule dans le port de Cherbourg