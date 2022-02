Cherbourg : un chauffard tente de corrompre un policier

Vendredi 20 juin, vers 20h10 à Cherbourg, la police est informée qu'un véhicule roule dans l'agglomération avec les deux pneus avant ayant explosé. Le conducteur de ce véhicule, âgé de 25 ans, est rapidement repéré. A l'approche de la police, il tente de prendre la fuite, avant une interpllation musclée.

Les 1,64 gr d'alcool par litre de sang le rendent très agressif, il crache et tente même de convaincre un fonctionnaire de le laisser s'échapper, moyennant finances !

Faux malaise à l'hôpital

L'homme est ensuite conduit à l'hôpital... où il simule un malaise. Démenotté, il en profite pour tenter de s'évader avant d'être de nouveau rattrapé. "Je n'arrêtais pas de prendre des coups, les policiers me parlaient mal, me crachaient dessus alors je me suis échappé en courant" indiquera le prévenu à la barre du tribunal de Cherbourg, le 23 juin.

Avec déjà 19 mentions à son casier judiciare, il échappe à l'année de prison requise par le Parquet et est condamné à 6 mois derrière les barreaux. Il est maintenu en détention.

Avec Fabrice Cuidet