Tendance Live, Fête de la Musique, la vidéo de Granville

La décision d'installer la scène du Tendance Live à Granville fut tardive et a transformé l'organisation de ce concert en challenge pour l'équipe de Tendance Ouest.

38 jours et une belle récompense

38 jours, c'est peu pour réunir un plateau de 54 chanteurs et musiciens, 6 tonnes de matériel, un espace scénique de 240 m2 et les conditions de sécurité indispensables au bon déroulement de l'événement.

Benoit Leclerc, fondateur et directeur général de Tendance Ouest, Jean-Baptiste Bancaud, directeur délégué, Charles Douchy, programmateur et l'ensemble de l'équipe avaient le sourire vers 2 h00 du matin, le dimanche 22 juin, à l'issue du concert. Ils venaient de recevoir la plus belle des récompenses. Le public était là, toute la soirée, à perte de vue, heureux.

Un mot revenait, presque en boucle, dans la bouche des organisateurs : merci !

Les images plus fortes que les mots



