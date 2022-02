Des jeunes bas-normands préparent le Haras du Pin pour les Jeux Equestres

L'objectif de ces installations, conçues puis réalisées par les élèves de 7 établissements est de permettre aux publics et aux participants de suivre les épreuves dans les meilleures conditions. Ainsi, depuis la rentrée de septembre 2012, c'est plus d’une centaine d’élèves qui a travaillé à la réalisation de 25 assises et de 2 passerelles en bois.

Tout d'abord en 2012 : 3 étudiantes de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles ont réalisé une cartographie du parcours dans le Parc du Haras du Pin, pour y réaliser des aménagements paysagers et y implanter du mobilier en bois. A partir d’octobre 2012 : une trentaine d’élèves du BTS Design Produits du lycée Mézeray à Argentan a planché sur des projets d’assises et de passerelles.

Dans le même temps : 15 élèves géomètres topographes du lycée Gabriel à Argentan ont réalisé les relevés topographiques sur place. Une fois en possession de ces études réalisées sur site, 2 élèves ingénieurs à l’Ecole Supérieure du Bois à Nantes ont pris en charge l’élaboration des documents de fabrication.

Puis des élèves du lycée des Andaines à la Ferté Macé ont pris le relais pour la phase de concrétisation du projet : près de 40 élèves en CAP Constructeur Bois, Bac Pro Technicien constructeur bois et Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur, se sont alors confrontés au délicat passage du projet, à l’objet. A partir de novembre 2013, ils ont eu moins de 20 semaines pour fabriquer 2 passerelles et 25 assises.

Au final, ce sont 9 m3 de bois fournis par une scierie locale, qui ont été nécessaires. Pendant ce temps, 6 élèves de CAP Maçon du lycée Gabriel à Argentan ont réalisé les plots d’ancrages des différentes structures.

Le mobilier en bois a été ensuite acheminé au Haras grâce à 4 élèves de Bac Pro Conducteur routier du lycée Mézen à Alençon. Le montage et la pose ont eu lieu le 25 avril et le 14 mai dernier sur le site. Enfin, la signalétique du mobilier a été réalisée par 9 élèves du CAP Sérigraphie Industrielle au Lycée Paul Cornu à Lisieux.