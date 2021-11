Journées du patrimoine à Caen : zoom sur ses "grands hommes"

Caen ouvre notamment pour ses deux journées l'ensemble de ses monuments historiques ou plus modernes, comme l'université ou le palais de justice, comme une quinzaine d'autres sites. Un coup de projecteur pour mieux comprendre le patrimoine, et découvrir des lieux souvent fermés au public ou étrangers à Caen, tel le vieux gréement la Grandcopaise au bassin Saint-Pierre. Trois circuits thématiques seront aussi menés à travers la ville par des guides-conférenciers sur les traces de la pierre de Caen ou des “hommes de la reconstruction”.



Du côté d'Hérouville, le patrimoine architectural urbain est à explorer samedi avec balades littéraires, visites guidées ou libres. Le lendemain sera consacré au patrimoine naturel avec une balade entre Beauregard et le Canal en passant par la découverte de l'Arboretum du site Vikings.





Pratique : Samedi 18 et dimanche 19 septembre. Programme sur www.ville-caen.fr et à l'office de tourisme au 02 31 27 14 14.



