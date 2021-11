Les drones de la Fnac de Caen : la relève de l'aéromodélisme ?

Principal inconvénient : son prix. Comme tous les objets de modélisme, un drone comme celui-ci coûte 299 euros. Sans compter l'iPod Touch, l'iPad ou l'iPhone nécessaire au pilotage du drone. Mais il y a de quoi : équipé de quatre moteurs et d'une batterie, le gadget porte dans son fuselage deux caméras, dont l'une voit en face et l'autre en dessous. Deux capteurs ultrasons détectent la proximité du sol. Tout ça pour un poids total de 300 grammes.



Après un décollage tout en douceur à un mètre de haut, l'engin peut s'éloigner jusqu'à 50 mètres du pilote, et atteindre une vitesse de 18 km/h. De quoi s'amuser à l'intérieur comme à l'extérieur. Il peut même tirer des missiles virtuellement sur un autre drone à l'aide de son outil de guidage ! D'une autonomie de 10 minutes, l'objet ne se destine pas à être un outil de surveillance. C'est avant tout un jouet...un peu onéreux.



