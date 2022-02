Sortir dans l'Orne : lundi 23 juin

Ce vendredi assistez à la pièce "Parés Pour le Spectacle" au théâtre de la cidrerie au Theil. Du théâtre de l'absurde qui dit pourtant bien ce qu'il veut dire. On se demande parfois de quel côté sont les fous... "Parés pour le spectacle" pose la question :

Qui, du spectacle ou du monde dans lequel nous vivons, est le plus absurde des deux ? Réponse ce vendredi soir dés 20h30 au théatre de la cidrerie au Theil. Tarif gratuit





Bourg le Roi est le 9ème plus petit village de France mais organise un événement incontournable, la 12ème fête médiévale de la ville ! Beaucoup d'animations sont au programme sur ce thème.

Rendez-vous dimanche à Bourg le roi au sud d'Alençon.







Postulez pour un casting d'enfants et d'adolescents pour les rôles principaux d'un premier film de Benjamin Weil dont le tournage débutera en Septembre 2014 en Bretagne. Sont recherchés des garçons âgés entre 10 et demi et 12 ans,- des adolescents et adolescentes âgés entre 16 ans (au plus tard au 1er septembre) et 17 ans maximum.De type européen. Débutants acceptés. Si vous êtes intéressés envoyez par mail des photos naturelles (qui vous ressemblent vraiment) avec vos coordonnées complètes: - Nom et prénom- Téléphones des PARENTS (portables et fixe)- Âge ET date de naissance,- Taille- Ville ET région d'habitation. Et préciser que vous avez vu l’annonce sur Tendance Ouest. Contact MATHILDA GESSON**Adresse mail: west.lecasting@gmail.com