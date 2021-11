Les Drakkars lourdement battus à Rouen

Obligés de composer avec un effectif affaibli par les absences, ils se sont inclinés 11-4. Hormis en début de deuxième période, quand Pierre Bennett a ramené son équipe à 2-1, les Caennais n'ont jamais été en mesure d'inquiéter le tenant du titre. Jérémie Romand, Antoine Vigier et Aziz Baazi ont inscrit les trois autres réalisations bas-normandes. Ils recevront Amiens samedi 18 septembre à la patinoire de Caen, pour leur premier match de Ligue Magnus.



Après presque un mois et demi de préparation, les hockeyeurs caennais reçoivent Amiens samedi 18 septembre (20 h) pour la première journée de Ligue Magnus. Cette entame corsée contre le quatrième de la saison dernière est loin de doucher l'enthousiasme des promus qui visent le maintien

Il faudra du cœur et bien plus encore aux Drakkars pour relever les défis qui les attendent au sommet du hockey-sur-glace français. Confronté à quelques soucis cet été (arrivée tardif du coach, départ de jeunes talents, matchs amicaux compliqués...), le Hockey Club de Caen (HCC) a montré lors de ses deux dernières sorties qu'il était sur la bonne voie.



Rivaliser avec les gros



Mais le HCC va devoir lancer sa saison avec une ligne d'attaque en moins. Le Québécois Jonathan Duchesneau souffre d'une entorse du genou tandis que les deux étrangers à l'essai, le Finlandais Antti Urpo et l'Américain Jeremiah Cunningham, ne seront pas qualifiés avant la semaine prochaine. “ On a des joueurs capables de prendre le relais, assure l'entraîneur Bertrand Pousse. On a mis en place un certain nombre de choses qui commencent à se retrouver sur la glace. ”

Une semaine après avoir achevé leur pré-saison contre eux, les Drakkars retrouvent donc les Gothiques d'Amiens, samedi. Sur le papier, leurs chances sont minimes. Sur le terrain, les Caennais ont montré face à cet adversaire qu'ils n'avaient pas de complexes à avoir. “ On a envie de montrer qu'on est capable de rivaliser en compétition avec ces formations, explique Bertrand Pousse. Ce qu'on a réalisé dernièrement est de bon augure. À nous de poursuivre dans cette direction. ”



Aline Chatel





