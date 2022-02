Pour les vacances, les petits Caennais vont étudier... le cheval !

Les Jeux équestres, c'est aussi pour les enfants ! C'est le message transmis par la Ville de Caen et ses partenaires, qui ont décidé d'offrir à chaque enfant des écoles élémentaires un cahier d'activités pour les vacances. Réalisé en partenariat avec l'Inspection Académique de Basse-Normandie, le livret de 54 pages présente l'univers du cheval au travers d'exercices ludiques adaptés aux écoliers du CP au CM2. Il comprend également le calendrier et la carte des épreuves des Jeux. À partir du 23 juin, 25 000 exemplaires seront distribués dans les écoles publiques et privées de l'agglomération Caen la mer, ainsi qu'auprès des enfants pratiquant l'équitation dans le cadre d'un cycle d'initiation scolaire.