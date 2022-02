Granville, Fête de la Musique, J-2, la température monte

Pour la première fois, Tendance Ouest met en place un espace scénique de 240 m2 pour le Tendance Live Granville du samedi 21 juin sur la place Fontaine Bedeau, juste au-dessus de la grève de Hérel.

Un cadre grandiose

Pour son 32ème anniversaire, la première radio indépendante de Normandie investit un site grandiose dans une ville mythique de Normandie : Granville.

Ce jeudi 19 juin, la scène est arrivée. Elle offrira aux 53 artistes du Tendance Live un plateau de 160 m2 et deux extensions "backline" et "retour" de 80 m2. Sa mise en place sera terminée dans la soirée. Le vendredi 20 juin dés l'aube débutera l'intégration de plusieurs tonnes de matériel son et lumière. Les artistes débarqueront pour les répétitions le matin du samedi 21 juin.

Photo : la scène à 16h00, le jeudi 19 juin, en cours de montage

Des murs de dalles vidéo

Pour la première fois, outre le traditionnel écran géant, la société Contact et Tendance Ouest intègrent un décor de scène composé de plusieurs dizaines de dalles vidéo.

Les partenaires locaux

Une fois de plus des partenaires normands ont répondu présent. En premier lieu, le CONSEIL GENERAL DE LA MANCHE et la MAIRIE DE GRANVILLE. Les garages LEBON (Saint-Lô, Coutances, Granville) rejoignent l'aventure. Leurs voitures Volkswagen sont les véhicules officiels du Tendance Live 2014 (photo). Les VEDETTES DES ILES CHAUSEY, l'incontournable chocolatier YVER de Granville et les MAISONS FRANCE CONFORT ont embarqué sur le navire. La navigation va être belle...

GUINEMENT habille Tendance Ouest

Stéphane Rodier, patron de la boutique GUINEMENT, rue Lecampion à Granville, vient de lancer la collection "Granville Yatching" sur une base Vicomte A. A cette occasion l'ensemble de l'équipe Tendance Ouest sera habillé par GUINEMENT.