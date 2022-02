76540. Loi de transition énergétique : la Haute-Normandie pionnière

Que trouve-t-on dans ce projet de loi ? Des chèques-énergie pour les ménages les plus modestes, l'installation progressive de bornes de recharges pour les voitures électriques et l'aide aux particuliers et entreprises pour l'acquisition de tels véhicules... Autant d'initiatives déjà développées par la région Haute-Normandie sur son territoire, à quelques exceptions près, le nucléaire en tête.

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, ce projet de loi vient valider le travail fourni ces derniers mois. Il ne s'en cache pas : "Je salue l'action du gouvernement qui place la transition énergétique au coeur du redressement de la France. C'est bon pour la planète, c'est bon pour l'emploi. Notre rôle pionner est aujourd'hui reconnu."

Un projet tel que l'éolien offshore devrait créer à lui seul des centaines d'emplois sur tout le territoire.