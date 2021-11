Lady records, Lady dingue, Lady Jackpot : LADY GAGA...et cette semaine l'entrée sur Tendance Ouest du dernier single extrait de l'album "The Fame Monster". "The Fame Monster" qui est désormais dique de diamant en France (plus de 500 000 exemplaires vendus) et qui s'est écoulé à plus de 14 millions dans le monde.

"Dance in the Dark", un titre aux allures étranges, très "grand spectacle" et pour cause, il ouvre et conclu sa tournée gigantesque THE MONSTER BALL TOUR qui passera par Paris et Lyon en octobre et décembre. Une tournée sold out qui s'achèvera en avril 2011 après plus de 260 dates.