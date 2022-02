Il n'est jamais trop tard pour apprendre un métier ! Même les adultes peuvent se former, grâce à des structures spécifiques comme l'Afpa, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il en existe 8 centres de formation en Normandie, qui proposent une journée portes ouvertes ce jeudi 19 juin.

A chaque site ses spécificités et ses formations, selon le tissu économique local. Les formations durent 4 à 9 mois et s'adressent aussi bien aux jeunes adultes qu'aux salariés de plus de 50 ans, car il n'y a aucune restriction d'âge pour en bénéficier.

Deux grands profils se retrouvent parmis les stagiaires, les demandeurs d'emplois et les salariés en reconversion professionnelle, comme l'indique Gilles Fontaine, directeur de l'Afpa à Cherbourg :

Les Afpa de Normandie ouvrent leurs portes Impossible de lire le son.

Ces formations peuvent être financées, via un congé individuel de formation (CIF) ou des collectivités par exemple. Pour les futures stagiaires de bien cerner leur projet professionnel :

Les Afpa de Normandie ouvrent leurs portes Impossible de lire le son.

Portes ouvertes aux Afpa de Cherbourg, Coutances, Equeurdreville, Caen, Alençon, Evreux, Rouen et Le Havre, jeudi 19 juin, de 9h à 12h et de 14h à 16h.