76540. 33 % de réduction pour les abonnés SNCF

La grève, débutée il y a huit jours, aurait déjà coûté 100 millions d'euros à la SNCF selon une estimation qui filtre ces derniers jours. Mais la société sort une nouvelle fois le porte-monnaie, à hauteur de 45 millions d'euros, pour répondre à ses usagers mécontents victimes de la grève et des trains de moins en moins nombreux. Une réduction de 33 % sur les abonnements mensuels pour juillet 2014 - l'équivalent de 10 jours de voyages gratuits - est consentie aux abonnés mensuels et annuels sur les trajets en transilien, TER, Intercités et TGV.

Pas de démarche à entreprendre pour les usagers : la réduction s'applique automatiquement en juillet pour les abonnés prélevés sur leur compte bancaire ou postal.