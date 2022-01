Solitaire du Figaro : un Bas-Normand en tête du général

C'est un final de nuit pour les 37 skippers de la Solitaire du Figaro, mercredi 18 juin, qui arrivent au terme de la seconde étape qui reliait Plymouth en Angleterre à Roscoff dans le Finistère.

Yann "Nadal" Eliès

Incroyable performance de Yann Eliès, qui avait démâté lors de la première étape. Le Briochin signe la 9e victoire d'étape de la Solitaire de sa carrière, il a franchi la ligne d'arrivée à 1h26 du matin, soit une heure avant ses poursuivants ! Le Cherbourgeois Alexis Loison l'a d'ailleurs comparé à Rafael Nadal à Roland Garros : "C'est le maître pour nous". Mais après l'incident de mât, il ne peut plus espérer être premier au classement général et espérer remporter une troisième fois la course.

Delahaye 1er au général

La première place est donc détenue par Fabien Delahaye, le Caennais. Il est arrivé cette nuit en 4e position, à 2h26. Alexis Loison, le Cherbourgeois, vainqueur de la 1ère étape, termine cette fois à la 7e place (arrivée à 2h37), mais il reste 3e au général.

Nicolas Jossier, de Granville, termine 25e (21e au général), la skippeuse d'Ouistreham Claire Pruvot est 34e (33e au général). Enfin, Joann Ahrweiller de Cherbourg avait abandonné au début de la 2e étape.

AUDIO : la réaction d'Alexis Loison





AUDIO : la réaction de Fabien Delahaye