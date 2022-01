Rouen 17e ville la plus lectrice de France selon Amazon

Amazon, le site qui vend par internet des livres papier et électronique, vient de publier pour la seconde fois son classement des villes où les habitants lisent le plus. La méthodologie est simple : parmi les villes de plus de 100 000 habitants, la direction du site calcule les livres, papier comme électronique, les plus vendus, le tout calculé en ratio par habitants.

A ce petit jeu, Rouen serait la capitale de la Normandie réunifiée, avec une 17e place tandis que Caen ferme le Top 20 et fait sa première apparition dans ce classement. Et les Rouennais se distinguent avec une lecture assidue des Fleurs du Mal de Baudelaire. Les Rouennais se classent à la 2e place pour la lecture de ce classique enseigné dans les écoles.

Il faut rappeler toutefois les limites de ce classement. Il ne comprend que les ventes de livres d'Amazon et néglige donc tout le réseau des librairies indépendantes et des chaînes comme la FNAC ou Cultura.