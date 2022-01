Pendant votre absence, police et gendarmerie peuvent régulièrement faire des rondes chez vous. De jour comme de nuit, 7 jours sur 7, et c'est gratuit. Mais il faut s'inscrire. Le colonel Urien, Commandant le groupement de gendarmerie et Gilbert Grinstein, directeur départemental de la sécurité publique de l'Orne :

