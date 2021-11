Sorties en Normandie - 13 sept

C'est dans quelques jours que débutera la Semaine de la mobilité et de la sécurité routière du 16 au 22 septembre avec dès mercredi la journée du transport public de nombreuses actions sont menées dans la région: Billets à 5 ¤ l'aller-retour sur le réseau TER Basse-Normandie, valable jusqu'au week-end prochain.

A Caen, Cherbourg et St Lô la journée de mercredi : 1 ¤ la journée sur l'ensemble des réseaux.

La Foire Internationale de Caen débute ce vendredi et durant 10 jours les Indiens d'Amérique « Mythes & légende de l'Ouest ».

Tendance Ouest sera présent sur place et vous proposera des émissions spéciales, des jeux et des concerts.

Le week-end prochain des centaines de sites bas-normands ouvrent gratuitement leurs portes à l'occasion des Journées Européenne du Patrimoine.

Demain soir sortie en mer sur le bâteau « L'Adèle » à Cherbourg pour découvrir les étoiles avec Ludiver, embarquement depuis le pont tournant de Cherbourg.

Enfin mercredi, concert d'un chanteur mythique, le canadien Léonard Cohen est au Zénith. De retour sur scène depuis 2008, il chante ses textes à la fois aiguisé et poétique.

