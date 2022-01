La moule de Barfleur de retour dans les assiettes !

Elle est belle, blonde et sauvage :la moule de Barfleur sera de retour dans nos assiettes dès ce lundi 16 juin ! Les premiers bateaux sont partis la veille à 21h. Quatre gisements sont ouverts, ceux de Barfleur, Réville, Ravenoville et Grandcamp. La ressource devrait être au rendez vous, avec un taux de chair qui pourrait dépasser les 30%.

62 licences ont été attribuées dans la Manche et le Calvados. L'an dernier, le quota autorisé n'avait pas dépassé les 360 kg par homme et par jour, à raison de cinq membres d'équipage par bateau. Cette année, même quota du 15 au 30 juin, puis en juillet et en août, ce quota s'élèvera à 480 kg par homme et par jour, soit 2,4 tonnes par navire par jour.

Parmi les 62 navires, celui de David Rigault, également président de la commission moules du comité des pêches de Basse-Normandie :

En 2013, 5 à 6000 tonnes de moules de Barfleur ont été débarquées de juin à décembre.