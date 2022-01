Sortir dans le Calvados: lundi 16 juin

Samedi, place à "Coach Lanta 2 : le choc des empires" à Mondeville. Une compétition sportive organisée par Romuald Lafite, vainqueur de « Koh Lanta, le retour des héros » et gèrant de Vital et planet Forme. Les épreuves débuteront ce samedi à 14h au décathlon de Mondeville.





A partir de demain mardi , 3ème festival international du film corporate pour l'écologie et le développement durable à deauville. Durant trois jours, tables rondes, rencontres, échanges, convivialité et palmarès contribuent à la valorisation des bonnes pratiques exprimées par la création documentaire, la communication audiovisuelle des entreprises, des institutions et des collectivités. C'est jusqu'à jeudi soir.



Ce lundi soir assistez au concert de COEFF au Cargö à Caen. Groupe talent de la scène régionale,COEFF est clairement le groupe montant de la scène hip-hop « Made in CAEN », ils réinventent le Rap à chaque morceau. Rendez-vous ce soir dés 19h00 au Cargö à Caen. C'est gratuit