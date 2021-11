Caen arrache un point à Auxerre

Changement tactique gagnant

Feuille de match

Le jour et la nuit. D'une mi-temps à l'autre, le Stade Malherbe Caen a montré à Auxerre un visage bien différent, altérant le froid en première période, et le chaud en seconde. Parti en terre bourguignonne avec seulement seize joueurs dont deux gardiens et un amateur, le coach caennais Franck Dumas savait que ce déplacement aller être délicat à gérer. Le début de match lui donnait raison avec une balle difficile à tenir. Les Auxerrois se faisaient alors violence en animant le jeu, eux qui préfèrent habituellement laisser le cuir à l'adversaire et opérer en contre.Logiquement, ils ouvraient le score par un mouvement millimétré en une deux entre Roy Contout et Benoît Pedretti. Ce dernier trompait le portier malherbiste de près d'un plat du pied glissé dans un trou de souris (20', 1-0). Pourtant, ce sont bien les Rouge et Bleu qui auraient pu ouvrir le score. A deux reprises, Youssef El-Arabi, si performant ces dernières semaines, mangeait la feuille de match (14' et 17').En seconde période, Caen repartait du bon pied, à la faveur d'un changement tactique opéré par Franck Dumas. Le milieu de terrain défensif Ismaïla N'Diaye cédait sa place à l'attaquant Livio Nabab pour dynamiser le secteur offensif. Bien que plus entreprenant et plus justes dans leurs transmissions de balle, les Caennais ont longtemps cru qu'ils repartiraient bredouilles de Bourgogne. A plusieurs reprises, ils n'ont pu se montrer dangereux que sur des frappes de loin comme à la 74' minute de jeu lorsque Nicolas Seube manquait de prendre Olivier Sorin à contre-pied.Il a fallu attendre les arrêts de jeu pour voir Youssef El-Arabi se procurer une occasion dans la surface. Mais sa tête était trop enlevée (90'+1'). Sur un ultime assaut, Romain Hamouma centrait en force et l'attaquant marocain était tout heureux de tendre la cuisse et de voir le ballon trouver le chemin des filets. Ce geste qui relève presque du miracle permet à Caen de rester invaincu depuis le début de la saison à l'extérieur.AJ Auxerre - SM Caen : 1-1 (1-0).Spectateurs : 9 000Arbitre : M. Bré.Buts : Pedretti (19') pour Auxerre et El-Arabi (90'+3') pour Caen.Cartons jaunes : Barzola (29'), Hamouma (45') et Marcq (63') pour Caen.

AJ Auxerre : Sorin - Hengbart, Coulibaly, Mignot, Berthod - Oliech, Pedretti (cap.), Ndinga, Langil (Sammaritano 87') - Le Tallec (Birsa 69') - Contout (Jelen 74'). Entraîneur : Fernandez.

SM Caen : Thébaux - Barzola, Lazarevic, Sorbon, Tafforeau - N'Diaye (Nabab 46') - Hamouma, Marcq (Moulin 81'), Seube (cap.), El Arabi - Traoré. Entraîneur : Dumas.