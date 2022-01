J'm'en foot ! Bons plans pour ceux qui n'aiment pas le foot

Trucs et astuces à destination de ceux qui n’aiment pas le ballon rond : “Soirée entre potes qui comme nous ne supportent pas le foot, loin de la télé ou des bars qui diffusent les matchs”, suggère Sonia et François-Xavier.

Laisser les enfants aux hommes !

Michèle et Marie sont sur le même longueur d’ondes : “En allumant pas la télé !”, indique la première. “Il suffit de ne pas mettre les chaînes sports et d’éviter le début de JT”, poursuit la seconde. “Les retransmissions, c’est entre 18h et minuit donc on n’est pas dans une vampirisation complète de l’espace audiovisuel français !”, se félicite Laurent. Arièle, mère d’une petite fille de 4 ans, ne lésine pas non plus sur les conseils :

“Si votre mec aime le foot, lui laisser les enfants et faire des sorties entre filles. Si votre mec n’aime pas le foot, regarder une autre chaîne ou profiter du mois de juin pour sortir faire du vélo, ou encore improviser un pique-nique en début de soirée !”