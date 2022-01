L’association Lagoa Azul propose ainsi des cours de Capoeira les lundis et mardis soirs. “Ce n’est pas qu’un sport, c’est inclassable et non répertorié en Europe, explique la présidente Christiane Duquesnois. C’est un véritable art de vivre, toujours en musique et chansons.” Créé en 2000, l’association accueille actuellement entre 60 et 70 élèves suivant les cours de Capoeira.