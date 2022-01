Découvrez le tout nouveau clip des Saint-Lois de The Lanskies

Leur deuxième album Hot Wave était sorti en sur le label ZRP. Groupe de pop rock fondé à Saint-Lô en 2006, ce quintet a fait du chemin depuis ses débuts et la sortie de ses deux albums « Lords of the Mersey » en 2008 et « Bank Holiday » en 2010. Guidé par un leader vocal charismatique tout droit venu de Liverpool, ce groupe flirte justement avec des sonorités british post-punk puisant aussi bien dans la new wave des New Order, que dans le rock indé des Strokes ou encore le mathrock des Foals ou des français de Sarah W Paspun, tout en y ajoutant une patte hip hop.

Tiré de ce dernier album et dopé aux accents britrock, le morceau « Fashion Week » a désormais un clip, réalisé par PvonK. On se glisse dans la peau de nos rock stars saint-loises et on y découvre les dessous de leur belle tournée et de leur quotidien.

Découvrez le nouveau clip des Saint-Lois de The Lanskies.