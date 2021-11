Sortir le week-end en Normandie

Aujourd’hui à Bayeux, c'est la 3ème édition de Urban Spaces. A partir de 16h, vous pourrez découvrir de nombreuses activités sur le thème de la culture urbaines. Street ball, skate, BMX, échasses urbaines par exemple. Et à partir de 19h30, concert de 3 groupes. RDV au skate parc de Bayeux, et c'est gratuit. Plus d'informations tout à l'heure à 10h25 avec l'interview de « ça se passe près de chez vous ».

Il y a du cyclisme à Cherbourg. Les 3 jours de Cherbourg qui ont débuté hier. Un parcours de plusieurs centaines de kilomètres attend les cyclistes des catégories élite et nationale. La 2ème étape est aujourd'hui au départ de la rue Salengro qui sera aussi l'arrivée.

C'est le dernier jour du festival Off courts de Trouville sur mer. des courts-métrages (français, québécois et internationaux) à volonté de midi à 17h30 puis cérémonie de cloture à partir de 18h.

Demain après-midi, le centre équestre/poney club La Caboche organise ses portes ouvertes. Au programme des baptèmes à poney, des jeux, des contes et des démonstrations de voltige. Une réduction vous sera accordé si vous vous inscrivez au club ce jour. C'est demain à partir de 14h entre Hambye et Percy.

Ce week-end à Caen, c'est presqu'ile en fête. Vous pourrez découvrir le programme de l'année des acteurs culturels, associatifs et sportifs de la vie caennaise. Vous flânerez dans le village des quais, celui des sports , de la mer ou encore de l'environnement. Au programme également, des spectacles de rue et des concerts ce soir à partir de 18h, il y aura notamment Jacques Higelin en dernière partie de soirée.

En fin de journée à Avranches, ne manquez pas la nuit des abrincat's . C'est la 3ème édition de ce festival musical. 11 groupes se répartiront sur 2 scènes avec en tête d'affiche DJ Missil et Katel. Début des festivités à 17h15 place Valhubert. L'entrée est à 12¤sur place. Plus d' infos tout à l'heure dans le ça se passe près de chez vous à 11h25.

La foire de Lessay a commencé hier. Jusqu'à dimanche 1500 exposants vous présenteront leurs produits, vous pourrez aussi voir les animaux et profiter de la fête foraine. C'est toute la journée, le parking est à 3,5¤ mais l'entrée est gratuite. Méfiez vous des bouchons, 350 000 visiteurs sont attendus sur les 3 jours.

Le festival du cinéma américain de Deauville se termine ce week-end. Profitez des derniers jours pour voir des films en avant première ou revoir des classique. Les prix seront décernés dimanche. Vous avez pu gagner vos places avec Tendance Ouest.