Sortir dans le Calvados: jeudi 12 juin

La ville de Bayeux vous propose d'éclairer votre été avec les Rendez-vous de la Cathédrale intiluté cette année : Les lumières de la liberté. Un évènement relié au 70 ème anniversaire du débarquement.

Rendez-vous dès samedi et jusqu'au 23 août chaque mardis, jeudis et samedis de la nuit tombée jusqu'à 1h, l'entrée est libre et la cathédrale de Bayeux sera exceptionnellement ouverte de 20h30 à 22h30.





le Cargö accueillera le meilleur de la scène régionale vendredi ainsi que les bordelais de Bengale comme invités d'honneur, à l'occasion de la sortie de la nouvelle compilation Cargaison. Au programme de la soirée vous pourrez assister aux concerts d'artistes de la scène locale tels que Fakear, My Summer Bee, le Saint-Lois de Lewis Evans et MmMmM, Portier Dean. Rendez-vous demain soir au Cargö à Caen dés 20h30, la soirée est gratuite





L'aéro-club de Caen Carpiquet organise ses journées portes ouvertes lce week-end.

Les membres du club attendent les visiteurs pour leur parler de leur passion, présenter les avions et expliquer comment il est possible de devenir pilote. L'armée de l'air et la marine nationale seront la pour renseigner sur les carrières qu'ils offrent.

Il sera possible de s'essayer au pilotage au sol avec un simulateur du Concorde ou dans les airs grâce à un baptême de l'air.

L'entrée est gratuite, les baptêmes sont payants. Miss Normandie 2013 sera présente le samedi.

Pour participer à ces journées, il suffit d'aller à l'aéroport de Carpiquet et de suivre les flèches qui seront mises en place.