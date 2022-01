90 ans pour Quevilly Habitat

Quevilly Habitat, exerce son activité de construction et de gestion immobilière sur le territoire de la CREA depuis 90 ans. Historiquement ancrée à Grand-Quevilly, Quevilly Habitat est désormais implanté dans 16 communes.

Pour célébrer en beauté ses 90 ans, Quevilly Habitat organise plusieurs manifestations.

Jeudi 26 juin : Quevilly Habitat convie tous ses collaborateurs et retraités à la salle Marx Dormoy de Grand Quevilly, le jeudi 26 juin à partir de 19h, pour une soirée conviviale placée sous le thème du rire et de la détente. L’animation a été confiée à la troupe de théâtre Acid Kostik.

Vendredi 27 juin : Vendredi 27 juin à partir de 16h30, Quevilly Habitat invite ses partenaires et les représentants institutionnels à découvrir trois programmes récents de son patrimoine : le quartier Kennedy, figure emblématique du renouveau du centre ville de Grand Quevilly et de la qualité architecturale du logement social ; la résidence Les Cerisiers à Petit Quevilly, inaugurée le 24 janvier et l’éco-quartier Matisse à Grand Quevilly, exemplaire en matière de développement durable et d’écologie.

Samedi 28 juin : De 9h à 11h, Quevilly Habitat ouvre les portes d’un de ses nouveaux immeubles les plus emblématiques : l’Apollo. Forte de son histoire et de son expérience, la société souhaite amener les visiteurs à porter un oeil nouveau sur le logement social.

Les locataires en fête : la société invite ses locataires à se retrouver entre voisins et amis sur différents sites d’animation le samedi 28 juin 2014 de 11h30 à 15h. De nombreuses animations gratuites (magiciens, maquillage, structures gonflables, sculptures sur ballons,…) sont organisées pour les enfants.

Les différents sites de Quevilly Habitat : place Mendès France à Petit-Couronne, Parc des moulins à Canteleu Bapeaume, Boulevard Ravel Apollo, rue Mallarmé, Avenue Roosevelt