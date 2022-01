Alerte au démarchage publicitaire abusif à Argentan

Un centre commercial d'Argentan a été démarché par un individu qui prétend travailler pour le compte de la communauté de communes Argentan Intercom. Le procédé consiste à vendre un encart publicitaire pour un calendrier de fin d'année.

Argentan Intercom informe les différents commerçants, artisans et entreprises que la CDC n'a missionné aucune personne pour réaliser un quelconque support publicitaire et invite donc à la plus grande vigilance.

En cas de doute, Argentan Intercom : 02.33.12.25.25