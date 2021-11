L'auditeur de la semaine c'est tous les jours à 18h25 et 20h45, cette semaine c'est Nicolas de Bayeux qui ouvre les portes de son univers.

Chaque jeudi nous parlons cuisine et restaurant dans la région.

Nous retrouvons notre auditeur en cuisinier, fan des bons plats du terroir et de bonnes adresses comme L'Authentique au Molay Litry et le Bernières, 52 rue de Bernières en centre ville de Caen.

A vous de devenir l'auditeur de la semaine prochaine, confiez-nous vos bons plans, vos abonnes adresses, vos films préférés sur tendanceouest@tendanceouest.com