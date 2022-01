Série d'accidents sur les routes ornaises

Ce mardi 10 juin à 16h57, à Saint-Langis-les-Mortagne, accident entre 1 voiture et 1 cyclo est survenu. Un ado de 15 ans qui a été grièvement blessé. 1h plus tard, à Trun, accident entre une voiture et une moto. Le pilote, 22 ans, a été grièvement blessé. À 19h22, à L'Aigle, 1 véhicule seul accidenté, le conducteur, 48 ans, est grièvement touché.

A 20h28, accident entre un véhicule léger et 1 minibus avec 7 personnes à son bord, à Saint-Evroult-de-Montfort. Bilan : 1 blessé léger. Enfin ce mercredi matin 11 juin à 0h08, à Mortagne-au-Perche, accident entre 1 véhicule léger et 1 piéton de 38 ans, qui a été grièvement blessé.