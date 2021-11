Découvrez "Only Girl" le nouveau titre de Rihanna

La date de lancement d'Only Girl n'a pas encore été annoncé mais cela devrait être probablement début octobre sur les principales plates formes de téléchargement légales.

Ce projet a été produit par novégien Stargate qui avait déjà travaillé avec Rihanna sur les titres "Don't stop the music" et "Hate that i love you" qui sont deux des grand succès de Rihanna.

C'est le premier extrait de l'album "Loud!" qui aura le droit a une sortie mondiale dans le courant du mois de novembre 2010. Cet album devrait être plus positif et énergique à la manière des premiers titres de Rihanna. Le dernier album de Rihanna "Rated R" paru en 2009 s'est vendu à plus de 2 200 000 exemplaires dans le monde.

Découvrez dès maintenant le nouveau morceau "Only Girl":