La SNCF manie la langue des signes

La SNCF Haute-Normandie a récemment pris les devants. Le centre de relation clients TER s’est mis au diapason pour répondre aux attentes des sourds en se dotant de traducteurs en langue des signes. Webcam indispensable.

Le principe est néanmoins assez complexe. Pour les handicapés auditifs, il faut d’abord avoir un ordinateur, ensuite posséder une webcam et enfin disposer d’une connexion Internet haut débit. Si toutes ces conditions sont réunies, le client malentendant peut alors s’adresser à un traducteur maniant la langue des signes et appartenant à la société WebSourd.

Ce dernier se mettra ensuite en relation avec un téléconseiller SNCF pour obtenir une réponse à la requête du client et la traduire en langue des signes. Le service, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, n’est pas exclusif. Une communication écrite par chat est également possible mais dans des horaires plus restreints. La SNCF a enfin pris le train de l’accessibilité.