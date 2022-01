Entretien avec Gilles Delabie, auteur rouennais

Comment avez-vous abordé ce deuxième livre ?

"C’est mon deuxième roman publié mais j’en ai écrit beaucoup d’autres ! D’ailleurs, j’ai écrit La part du Mal avant Les communiants. J’écris généralement sans plan car le crime est la colonne vertébrale du livre, il suffit de garnir autour. Finalement, le policier est un art mineur. Un polar est beaucoup plus facile à écrire qu’un roman."

Pourquoi avoir choisi la période d’après-guerre ?

"J’aime beaucoup les années 50, c’est une période charnière. Les personnages ont vécu deux guerres, ce sont des gens tristes. Et la peur d’une 3e guerre plane… C’était un climat difficile, j’ai rencontré beaucoup de personnes lors de mes recherches et elles avaient énormément d’anecdotes à me raconter. Le prochain livre se situera plutôt dans les années 60, sur fond de Guerre d’Algérie."

Pourquoi avoir choisi un éditeur régional ? [Ravet-Anceau publie la collection "Polars en Nord"]

"En réalité, c’est plutôt eux qui m’ont choisi ! J’ai rencontré l’un de leurs auteurs au salon du Polar de Franqueville qui m’a conseillé de les contacter. J’ai envoyé le manuscrit des Communiants qui était beaucoup plus abouti et ils ont tout de suite accepté et il a été publié peu de temps après. Si mes histoires se situent à Rouen, c’est surtout parce que je connais très bien cette ville, mais elles auraient pu se situer dans une autre région."

Un dernier mot ?

"Je veux que mes livres soient accessibles à tous. Ravet-Anceau propose des livres en petit format et à petit prix. Le livre poche est idéal pour emporter en voyage ou mettre dans un sac à main ! D’ailleurs, ce sont plutôt les femmes qui lisent des polars et j’écris en pensant à elles. Les femmes lisent beaucoup plus que les hommes, on le constate dans les salons ou dans les librairies. C’est inquiétant que les hommes ne lisent pas plus !"