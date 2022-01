Lee Mashup vient faire trembler la scène du Tendance Live 2014 !

Christophe Fontana alias Lee Mashup porte la triple casquette de Dj, producteur et musicien, d’origine italienne il fête aujourd'hui ses 27 ans. Il nous emmène dans son univers électro et s'accompagne de Stone Marley sur le nouveau hit "Hum Connection" dont le clip vient de sortir. Lee Mashup est également à l'origine des « Dj’s de la solidarité » qui permet de réunir plusieurs artistes et de récolter des dons alimentaires aux profits des « Restos du Cœur ».

Retrouvez son ambiance Ragga-Dancehall sur la scène du Tendance Live à Granville ce samedi 21 juin 2014 pendant la fête de la musique sur la place de la fontaine Bedeau.