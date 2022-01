76540. Grève des cheminots à Rouen

Le déclencheur de cette grève est la décision annoncée par le secrétaire d'Etat aux Transports Frédéric Cuvillier de rapprocher la SNCF et Réseau Ferré de France pour stabiliser la dette des deux entités. Le projet de loi sera discuté prochainement à l'Assemblée Nationale. Les deux syndicats veulent aller plus loin dans ce rapprochement et demandent toujours de meilleures conditions de travail.

La grève commence ce soir à 19 h. Nous ne connaissons pas encore l'ampleur des perturbations. Le mouvement est reconductible toutes les 24 h.